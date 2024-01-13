Гусельников Егор Иванович
Место рожденияНаплывная д., Беляевской волости
Дата рождения1821
Дата смерти15.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Наплывная д., Беляевской волости
Бракосочетание
17.09.1833
Беляевское, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Григорий Егорович
Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Михайловна
Смерть
15.03.1876
Малый Паль Беляевского прихода Оханского уезда