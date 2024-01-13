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Гусельников Егор Иванович

Место рождения

Наплывная д., Беляевской волости

Дата рождения

1821

Дата смерти

15.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Гусельников Иван Трифонович

Мать: Гусельникова Мариамна Тимофеевна

Наплывная д., Беляевской волости
Бракосочетание
17.09.1833

Жена: Гусельникова Параскева Михайловна

Беляевское, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Григорий Егорович

Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Михайловна

Смерть
15.03.1876
Малый Паль Беляевского прихода Оханского уезда
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