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Камазов Василий Никандрович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Камазов Никандр Семенович

Мать: не указана

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Камазов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Апполинария Васильевна

Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Камазов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Камазов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Камазов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камазова Анна Алексеевна

Смерть
После 1916
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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