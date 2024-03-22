Камазов Василий Никандрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Камазов Никандр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Камазов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Апполинария Васильевна
Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Камазов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Камазов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Камазова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Камазова Анна Алексеевна
Смерть
После 1916