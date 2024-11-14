Салмина Авдотья Петровна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Петр Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гурьянова (Салмина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Салмина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович
Рождение ребёнка
23.08.1845 ст.
Дочь: Денисова (Салмина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Салмина) Федосья Петровна
Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Салмин Иван Петрович
Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович
Рождение ребёнка
01.06.1854 ст.
Дочь: (Салмина) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович
Рождение ребёнка
?.08.1855
Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович
Смерть
Неизвестно