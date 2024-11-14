Салмина Авдотья Петровна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салмина Авдотья Петровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Петр Сидорович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салмин Петр Герасимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гурьянова (Салмина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Салмина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1845 ст.

Дочь: Денисова (Салмина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Салмина) Федосья Петровна

Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Салмин Иван Петрович

Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1854 ст.

Дочь: (Салмина) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.08.1855

Сын: Салмин Мирон Петрович

Отец ребёнка: Салмин Петр Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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