Денисова (Салмина) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения23.08.1845 ст.
Дата смерти21.11.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1845 ст.
Отец: Салмин Петр Герасимович
Мать: Салмина Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
?.01.1868
Дочь: (Денисова) Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.
Дочь: Минейчева (Денисова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1877 ст.
Дочь: (Денисова) Акулина Даниловна
Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.
Дочь: (Денисова) Агафья Даниловна
Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1883 ст.
Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович
Смерть
21.11.1913 ст.