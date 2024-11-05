Денисова (Салмина) Наталья Петровна 23.08.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Салмина) Наталья Петровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.08.1845 ст.

Дата смерти

21.11.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1845 ст.

Отец: Салмин Петр Герасимович

Мать: Салмина Авдотья Петровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Даниил Иванович

Бракосочетание
10.02.1864 ст.

Муж: Денисов Даниил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1868

Дочь: (Денисова) Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1874 ст.

Дочь: Минейчева (Денисова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1877 ст.

Дочь: (Денисова) Акулина Даниловна

Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.

Дочь: (Денисова) Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1883 ст.

Сын: Денисов Иван Данилович

Отец ребёнка: Денисов Даниил Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.11.1913 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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