ЖУКОВСКИЙ АНДРЕЙ ЕКИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: ЕКИМ МИХАЙЛОВ
Мать: ЕВГЕНИЯ ХРИСАНФОВА
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: АНАСТАСИЯ ФИЛИПОВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: АНАСТАСИЯ ФИЛИПОВА
Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно