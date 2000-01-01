Осипова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Осипов Александр

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
1919

Сын: Осипов Иван

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найденова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Осипов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Василий

Отец ребёнка: Осипов Иван

Смерть
Неизвестно
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