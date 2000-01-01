Осипова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Осипов Александр
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
1919
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найденова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Осипов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Василий
Отец ребёнка: Осипов Иван
Смерть
Неизвестно