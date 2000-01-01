Найденова (Осипова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденова (Осипова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Иван

Мать: Осипова Пелагея

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кравченко Инна (Нина) ?

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Найденов Василий

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Найденов Владимир

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.03.1904

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1904

Дочь: Найденова Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Мергеневский пос. Казахстан
Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1910

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Найденов Борис

Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденов Александр Васильевич

Крещение
Неизвестно
Православного вероисповедания
Смерть
1912
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