Найденова (Осипова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Иван
Мать: Осипова Пелагея
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кравченко Инна (Нина) ?
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Найденов Василий
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Найденов Владимир
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1904
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1904
Дочь: Найденова Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Мергеневский пос. Казахстан
Рождение ребёнка
24.07.1906
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1910
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1912
Сын: Найденов Борис
Отец ребёнка: Найденов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Православного вероисповедания
Смерть
1912