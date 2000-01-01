(Осипова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Иван
Мать: Осипова Пелагея
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Субботин ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Субботин Александр
Отец ребёнка: Субботин ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Субботин Егор
Отец ребёнка: Субботин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Субботин ?
Смерть
Неизвестно