(Осипова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Иван

Мать: Осипова Пелагея

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Субботин ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Субботин Александр

Отец ребёнка: Субботин ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Субботин Егор

Отец ребёнка: Субботин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин ?

Смерть
Неизвестно
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