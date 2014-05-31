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Пересторонин Роман Сергеевич

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

31.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2014

Отец: Пересторонин Сергей Александрович

Мать: Лехова Анна Валерьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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