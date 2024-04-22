Пересторонин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения29.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1982
Рождение ребёнка
11.10.2006
Сын: Пересторонин Артемий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.06.2009
Дочь: Пересторонина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Лехова Анна Валерьевна
Рождение ребёнка
31.05.2014
Сын: Пересторонин Роман Сергеевич
Мать ребёнка: Лехова Анна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лехова Анна Валерьевна