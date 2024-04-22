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Пересторонин Сергей Александрович

Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

29.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1982

Отец: Пересторонин Александр Владимирович

Мать: Гнетова Валентина Иннокентьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.10.2006

Сын: Пересторонин Артемий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.06.2009

Дочь: Пересторонина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Лехова Анна Валерьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.05.2014

Сын: Пересторонин Роман Сергеевич

Мать ребёнка: Лехова Анна Валерьевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лехова Анна Валерьевна

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