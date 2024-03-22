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Лихтаров Матвей Адамович

Место рождения

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

19.08.1882

Дата смерти

16.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1882

Отец: Лихтарев Лихтаров Адам Лонгвинович

Мать: Лихтарева Лихтарова Макрида (Макриза) Васильевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
В разных документах разные даты рождения - 1876, 1886, 1884
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лихтарева Лихтарова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лихтарова Нина Матвеевна

Мать ребёнка: Лихтарова Анастасия Г.

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лихтаров Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Лихтарева Лихтарова Макрида (Макриза) Васильевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лихтарова Вера Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Лихтаров Федор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихтарова Анастасия Г.

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашенко Федора Владимировна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Смерть
16.11.1977
Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Захоронен на кладбище Старые Журавичи, Рогачевский район, Гомельская область
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