Лихтаров Матвей Адамович
Место рождения
Дата рождения19.08.1882
Дата смерти16.11.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1882
В разных документах разные даты рождения - 1876, 1886, 1884
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лихтарева Лихтарова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лихтарова Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Лихтарова Анастасия Г.
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лихтаров Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Лихтарева Лихтарова Макрида (Макриза) Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лихтарова Вера Матвеевна
Рождение ребёнка
1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихтарова Анастасия Г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1977
Захоронен на кладбище Старые Журавичи, Рогачевский район, Гомельская область