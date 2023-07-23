Солодов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодов Сергей

Солодов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Солодова Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Солодова Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Солодова Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодова Галина Павловна

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