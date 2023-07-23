Солодов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Солодова Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Солодова Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Солодова Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодова Галина Павловна