Солодова Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Павел Иванович
Мать: Бирюкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Солодов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Солодов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Солодов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солодов Сергей