Солодова Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодова Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Павел Иванович

Мать: Бирюкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Солодов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Солодов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Солодов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодов Сергей

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