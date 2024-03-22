Алексеева (Платонова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Платонов Григорий Павлович
Мать: Платонова Марфа
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Леонтьева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович
Рождение ребёнка
25.10.1929
Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович
Рождение ребёнка
04.07.1942
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978