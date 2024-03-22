Алексеева (Платонова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Платонова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1900

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Платонов Григорий Павлович

Мать: Платонова Марфа

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Леонтьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович

Камчалытамак, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Алексеев Илья Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович

Камчалытамак, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1942

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Захарович

Камчалытамак, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Захарович

Смерть
1978
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