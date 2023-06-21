Платонова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Николаева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Алексеева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мартынова Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Сын: Платонов Арсентий Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Сын: Платонов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Платонов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович

Куезбашево, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно