Платонова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Николаева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Алексеева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мартынова Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Платонов Арсентий Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Платонов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1918
Сын: Платонов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно