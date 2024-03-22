Корнева (Шаранова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева (Шаранова) Пелагея Иванова

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Пронинъ Корневъ Тимоѳей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1876

Сын: Корневъ Александръ

Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ѳеодосія

Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей

Рождение ребёнка
10.10.1881

Дочь: Корнева Пелагѣя

Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1892

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огнева Наталія

Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей

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