Корнева (Шаранова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
10.02.1875
Рождение ребёнка
25.08.1876
Сын: Корневъ Александръ
Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ѳеодосія
Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
10.10.1881
Дочь: Корнева Пелагѣя
Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
25.07.1892
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огнева Наталія
Отец ребёнка: Пронинъ Корневъ Тимоѳей