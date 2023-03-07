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Пронинъ Корневъ Тимоѳей

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Корневъ Петръ

Мать: Корнева Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1875

Жена: Корнева Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1876

Сын: Корневъ Александръ

Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ѳеодосія

Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
10.10.1881

Дочь: Корнева Пелагѣя

Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1892

Дочь: Еѵдокія

Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огнева Наталія

Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова

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