Пронинъ Корневъ Тимоѳей
Место рождения
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Корневъ Петръ
Мать: Корнева Василиса
Бракосочетание
10.02.1875
Жена: Корнева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
25.08.1876
Сын: Корневъ Александръ
Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ѳеодосія
Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
10.10.1881
Дочь: Корнева Пелагѣя
Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1892
Дочь: Еѵдокія
Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огнева Наталія
Мать ребёнка: Корнева Пелагея Иванова