Богаевский Александр Родионович
Место рождения
Дата рождения09.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871
Рождение ребёнка
1902
Сын: Богаевский Николай Александрович
Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фешкина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна
Рождение ребёнка
17.02.1909
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно