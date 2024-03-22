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Богаевский Александр Родионович

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Место рождения

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

09.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871

Отец: Богаевский Родион Иванович

Мать: Богаевская Анна Петровна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1902

Сын: Богаевский Николай Александрович

Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фешкина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна

Рождение ребёнка
17.02.1909

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Богаевская Пелагея Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богаевская Пелагея Титовна

Смерть
Неизвестно
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