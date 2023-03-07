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Филимонов Иван Иванович

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Майя Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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