Федосеева Соломония Ивановна
Место рожденияДеревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1832
Дата смерти20.08.1893
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: (однодворец) Иван Иванович
Мать: не указана
Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
01.11.1859
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.10.1874
Смерть
20.08.1893
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область