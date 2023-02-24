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Федосеева Соломония Ивановна

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Место рождения

Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

20.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: (однодворец) Иван Иванович

Мать: не указана

Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
01.11.1859

Муж: (однодворец) Григорий Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.10.1874

Муж: Федосеев Лаврентий Дормидонтович

Смерть
20.08.1893
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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