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(однодворец) Иван Иванович

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Место рождения

Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федосеева Соломония Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
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