(однодворец) Иван Иванович
Место рожденияДеревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федосеева Соломония Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Деревня Козляковка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния