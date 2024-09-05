Дзагурова Нюрка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзагурова Нюрка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дзагуров Х Х

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Марина Демуровна

Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Отто Демурович

Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Сергей Демурович

Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гуцаев Маир Демурович

Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гуцаев Марат Демурович

Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно

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