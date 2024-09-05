Дзагурова Нюрка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дзагуров Х Х
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Марина Демуровна
Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Гуцаев Демур Гасбоевич
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно