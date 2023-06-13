Гуцаев Демур Гасбоевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуцаев Гаспо Бадович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: не указана
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Марина Демуровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно