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Гуцаев Демур Гасбоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуцаев Гаспо Бадович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гуцаев Маир Демурович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гуцаев Марат Демурович

Мать ребёнка: не указана

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Сергей Демурович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Отто Демурович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Марина Демуровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно