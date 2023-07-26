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Чурилина Евдокия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

17.12.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 или 1831 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождение ребёнка
02.08.1852

Сын: Чурилин Матвей Митрофанович

Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1856

Сын: Чурилин Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
17.12.1862
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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