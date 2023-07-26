Чурилина Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти17.12.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1852
Сын: Чурилин Матвей Митрофанович
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1856
Сын: Чурилин Федор Митрофанович
Отец ребёнка: Чурилин Митрофан Яковлевич
Смерть
17.12.1862