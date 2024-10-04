Спирчина (Кондратьева) Елисавета (Елизавета) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирчина (Кондратьева) Елисавета (Елизавета) Андреевна

Спирчина (Кондратьева) Елисавета (Елизавета) Андреевна

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.04.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1876 ст.

Отец: Кондратьев Андрей Степанов Стефанов

Мать: Кондратьева (Ширяева) Дарья (Дария) Анисимова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Андрей Степанов и законная жена его Дарья Онисимова,оба православные
Крещение
25.04.1876 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Прохор Онисимов и крестьянская дочь девица Ольга Степанова
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Спирчин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Муж: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених деревни Нератовки крестьянина Авраама Иванова сын Николай,первым браком,православный (21 год). Невеста деревни Нератовки крестьянина Андрея Стефанова дочь Елизавета,православная,первым браком (1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Спирчин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1900 ст.

Дочь: (Спирчина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Николай Авраамов и законная жена его Елисавета Андреевна,оба православные
Рождение ребёнка
Около ?.07.1902 ст.

Дочь: (Спирчина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1903 ст.

Дочь: (Спирчина) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Николай Авраамов Спирчин и законная жена его Елизавета Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
20.02.1906 ст.

Дочь: (Спирчина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Николай Аврамиев Спирчин и законная его жена Елисавета Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
20.07.1907 ст.

Сын: Спирчин Илья Николаевич

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Николай Аврамиев Спирчин и законная его жена Елисавета Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
30.03.1910 ст.

Сын: Спирчин Ефим (Евфимий 1) Николаев

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни Нератовки крестьянин Николай Авраамиев Спирчин и законная жена его Елисавета Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
04.03.1912 ст.

Сын: Спирчин Евфимий 2 Николаевич

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни Нератовки крестьянин Николай Авраамиев Спирчин и законная жена его Елизавета Андреева,оба православные
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: (Спирчина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Сын: Спирчин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919 ст.

Сын: Спирчин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.