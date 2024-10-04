Спирчина (Кондратьева) Елисавета (Елизавета) Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Спирчин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Сын: Спирчин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Дочь: (Спирчина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Дочь: (Спирчина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Дочь: (Спирчина) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Дочь: (Спирчина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Сын: Спирчин Ефим (Евфимий 1) Николаев
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Сын: Спирчин Евфимий 2 Николаевич
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Дочь: (Спирчина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Сын: Спирчин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Отец ребёнка: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев