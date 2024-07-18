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(Спирчина) Пелагея Николаевна

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.10.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1903 ст.

Отец: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев

Мать: Спирчина (Кондратьева) Елисавета (Елизавета) Андреевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Николай Авраамов Спирчин и законная жена его Елизавета Андреева,оба православные
Крещение
05.10.1903 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Симеон Никитин Спирчин и той же деревни крестьянская жена Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно

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