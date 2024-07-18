(Спирчина) Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1903 ст.
Отец: Спирчин Николай Абрамов Авраамов Авраамиев
Мать: Спирчина (Кондратьева) Елисавета (Елизавета) Андреевна
Деревни Нератовки крестьянин Николай Авраамов Спирчин и законная жена его Елизавета Андреева,оба православные
Крещение
05.10.1903 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Симеон Никитин Спирчин и той же деревни крестьянская жена Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно