Михалева (Новосёлова) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Новосёлова) Вера Дмитриевна

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Место рождения

Курганский округ Смолинская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосёлов Дмитрий

Мать: не указана

Курганский округ Смолинская волость
Рождение ребёнка
?.08.1829

Сын: Михалев Степан Трофимович

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Михалев Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Михалев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович

Бракосочетание
06.02.1929

Муж: Михалев Трофим Федорович

ГАКО, ф.И-235, оп.6, д.32, л.14
Смерть
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
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