Михалева (Новосёлова) Вера Дмитриевна
Место рожденияКурганский округ Смолинская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Новосёлов Дмитрий
Мать: не указана
Курганский округ Смолинская волость
Рождение ребёнка
?.08.1829
Сын: Михалев Степан Трофимович
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Михалев Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Михалев Николай Трофимович
Отец ребёнка: Михалев Трофим Федорович
Бракосочетание
06.02.1929
ГАКО, ф.И-235, оп.6, д.32, л.14
Смерть
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область