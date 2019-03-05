Тынянский Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1962
Дата смерти05.03.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1984
Дочь: Тынянская Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Тынянская (Герасимова) Ольга
Рождение ребёнка
12.06.1986
Сын: Тынянский Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Тынянская (Герасимова) Ольга
Смерть
05.03.2019