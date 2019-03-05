Тынянский Сергей Васильевич 12.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тынянский Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1962

Дата смерти

05.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1962

Отец: Тынянский Василий Самуилович

Мать: Тынянская Анна Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тынянская (Герасимова) Ольга

Рождение ребёнка
03.06.1984

Дочь: Тынянская Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Тынянская (Герасимова) Ольга

Рождение ребёнка
12.06.1986

Сын: Тынянский Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Тынянская (Герасимова) Ольга

Смерть
05.03.2019

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