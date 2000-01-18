Тынянская Анна Фроловна 15.09.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТынянская Анна Фроловна

Тынянская Анна Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1929

Дата смерти

18.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тынянский Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Тынянский Василий Самуилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тынянский Василий Самуилович

Рождение ребёнка
12.02.1962

Сын: Тынянский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Тынянский Василий Самуилович

Смерть
18.01.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.