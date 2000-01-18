Тынянская Анна Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1929
Дата смерти18.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тынянский Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Тынянский Василий Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1962
Сын: Тынянский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Тынянский Василий Самуилович
Смерть
18.01.2000