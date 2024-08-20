Болдырева Агрипина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1883
Рождение ребёнка
15.08.1884
Сын: Болдырев Андрей Романович
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1885
Сын: Болдырев Василий Романович
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1887
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
18.07.1890
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.1891
Дочь: Болдырева Матрона Романовна
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1893
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
07.10.1894
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1896
Дочь: Марина Романовна
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Антонина Романовна
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Близнецы
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич
Близнецы
Смерть
Неизвестно