Болдырева Агрипина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырева Агрипина Стефановна

Болдырева Агрипина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1883

Муж: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.08.1884

Сын: Болдырев Андрей Романович

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.08.1885

Сын: Болдырев Василий Романович

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Болдырев Яков Романович

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.07.1890

Сын: Болдырев Иоанн Романович

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.11.1891

Дочь: Болдырева Матрона Романовна

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Болдырев Иван Романович

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.10.1894

Сын: Болдырев Яков Романович

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.02.1896

Дочь: Марина Романовна

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Антонина Романовна

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Близнецы
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Болдырев Роман Андреевич

Карбаиново, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Близнецы
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.