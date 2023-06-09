Ерошенко Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенко Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерошенко Вера

Мать ребёнка: Ерошенко Светлана

Рождение ребёнка
21.10.2008

Сын: Ерошенко Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Ерошенко Светлана

Рождение ребёнка
17.?.2012

Сын: Ерошенко Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Ерошенко Светлана

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