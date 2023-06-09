Ерошенко Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерошенко Вера
Мать ребёнка: Ерошенко Светлана
Рождение ребёнка
21.10.2008
Сын: Ерошенко Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Ерошенко Светлана
Рождение ребёнка
17.?.2012
Сын: Ерошенко Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Ерошенко Светлана