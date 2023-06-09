Ерошенко Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филатов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерошенко Вера
Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.2008
Сын: Ерошенко Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.?.2012
Сын: Ерошенко Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Алексеевич