Ерошенко Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенко Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Владимир

Мать: Филатова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерошенко Вера

Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.10.2008

Сын: Ерошенко Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
17.?.2012

Сын: Ерошенко Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Алексеевич

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