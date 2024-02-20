Хоромский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоромский Николай

Хоромский Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоромская (Юнонина) Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоромская (Юнонина) Зоя Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоромская (Юнонина) Зоя Федоровна

Смерть
Неизвестно
Похороны Шулец

Мы используем куки для улучшения работы сайта.