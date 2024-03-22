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Головастикова Анна Никитична

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Андрей Ермолаевич

Смерть
1779
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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