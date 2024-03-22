Головастикова Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Головастиков Андрей Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1779