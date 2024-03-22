Головастиков Андрей Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно