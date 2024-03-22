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Головастиков Андрей Ермолаевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Никитична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Пелагея Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Анна Никитична

Смерть
Неизвестно
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