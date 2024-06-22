Смирнова (-) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1911 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Константинович
Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.216-217 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1912