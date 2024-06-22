Смирнова (-) Екатерина Михайловна Около 1892 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (-) Екатерина Михайловна

Место рождения

Волнино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: Михаил

Мать: не указана

Волнино, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
До 1911 ст.

Муж: Смирнов Николай Константинович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Константинович

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.216-217 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1912

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