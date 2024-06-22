Смирнов Николай Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Смирнов Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1911 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смирнова (-) Екатерина Михайловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.216-217 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1912