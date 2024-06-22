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Смирнов Николай Константинович

Место рождения

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Смирнов Константин

Мать: не указана

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
До 1911 ст.

Жена: Смирнова (-) Екатерина Михайловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.07.1912 ст.

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова (-) Екатерина Михайловна

Пустосилово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.216-217 (Рождение №-68м)
Смерть
После 1912

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