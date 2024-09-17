Холодный (Голод) Парфён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодный (Голод) Парфён Фёдорович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1788

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Холодный Фёдор Дионисиевич

Мать: Холодная Вера Леонтьевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холодная Фотина Парфёновна

Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1788 ст.

Жена: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Холодный (Голод) Василий Парфёнович

Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1800 ст.

Дочь: Холодная Екатерина Парфёновна

Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1807 ст.

Сын: Холодный Захарий Парфёнович

Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1788

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