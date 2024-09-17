Холодный (Голод) Парфён Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холодная Фотина Парфёновна
Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна
Бракосочетание
22.10.1788 ст.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Холодный (Голод) Василий Парфёнович
Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1800 ст.
Дочь: Холодная Екатерина Парфёновна
Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1807 ст.
Сын: Холодный Захарий Парфёнович
Мать ребёнка: Холодная (Деркач) Варвара Ивановна
Смерть
После 1788