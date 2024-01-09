Холодный Василий Парфёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодный Василий Парфёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Холодный Парфён Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Холодный Никита Васильевич

Мать ребёнка: Холодная Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Холодная Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Холодная Агафья Еремеевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Агафья Еремеевна

Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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