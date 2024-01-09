Холодный Василий Парфёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Холодный Парфён Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Холодный Никита Васильевич
Мать ребёнка: Холодная Агафья Еремеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Холодная Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Холодная Агафья Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858