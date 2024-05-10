Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щерба Григорий

Мать: Щерба Фекла (Соломея)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяк Христина Петровна

Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяк Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяк Борис Петрович

Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич

Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Синяк Адам Петрович

Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич

Берня, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Синяк Василий Петрович

Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич

Смерть
Неизвестно

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