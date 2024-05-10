Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щерба Григорий
Мать: Щерба Фекла (Соломея)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синяк Христина Петровна
Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синяк Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синяк Борис Петрович
Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич
Рождение ребёнка
04.03.1914
Сын: Синяк Адам Петрович
Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич
Берня, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Синяк Петр Васльевич
Смерть
Неизвестно