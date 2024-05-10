Синяк Петр Васльевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синяк Василий
Мать: Синяк Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синяк Христина Петровна
Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синяк Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синяк Борис Петрович
Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1914
Сын: Синяк Адам Петрович
Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна
Берня, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна
Смерть
Неизвестно