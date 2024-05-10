Синяк Петр Васльевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Синяк Петр Васльевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синяк Василий

Мать: Синяк Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяк Христина Петровна

Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синяк Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяк Борис Петрович

Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна

Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Синяк Адам Петрович

Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна

Берня, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Синяк Василий Петрович

Мать ребёнка: Синяк (Щерба) Стефанида Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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