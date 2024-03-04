Козырева (Гультяева) Татьяна Корнеевна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения16.01.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1874 ст.
Крещение
20.01.1874 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
07.02.1892 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.
Сын: Козырев Николай Герасимович
Отец ребёнка: Козырев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.
Дочь: Козырева Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Козырев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.
Отец ребёнка: Козырев Герасим Иванович