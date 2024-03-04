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Козырева (Гультяева) Татьяна Корнеевна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.01.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1874 ст.

Отец: Гультяев Корней Никитич

Мать: Гультяева Дарья Васильевна

Крещение
20.01.1874 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
07.02.1892 ст.

Муж: Козырев Герасим Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.

Сын: Козырев Николай Герасимович

Отец ребёнка: Козырев Герасим Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1901 ст.

Дочь: Козырева Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Козырев Герасим Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.

Сын: Козырев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Козырев Герасим Иванович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

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