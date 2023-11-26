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Гультяев Корней Никитич

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

31.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1872 ст.

Жена: Гультяева Дарья Васильевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1872 ст.

Сын: Гультяев Виктор Корнеевич

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Васильевна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.

Дочь: Козырева Татьяна Корнеевна

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Васильевна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1887 ст.

Сын: Гультяев Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Гультяева Дарья Васильевна

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
31.01.1904 ст.
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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