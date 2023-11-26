Гультяев Корней Никитич
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти31.01.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1872 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1872 ст.
Сын: Гультяев Виктор Корнеевич
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Васильевна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.
Дочь: Козырева Татьяна Корнеевна
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Васильевна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1887 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Дарья Васильевна
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
31.01.1904 ст.
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд