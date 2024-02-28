Гультяева Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1872 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1872 ст.
Сын: Гультяев Виктор Корнеевич
Отец ребёнка: Гультяев Корней Никитич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.
Дочь: Козырева Татьяна Корнеевна
Отец ребёнка: Гультяев Корней Никитич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1887 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Корней Никитич
Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно