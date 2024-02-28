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Гультяева Дарья Васильевна

Место рождения

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1872 ст.

Муж: Гультяев Корней Никитич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.11.1872 ст.

Сын: Гультяев Виктор Корнеевич

Отец ребёнка: Гультяев Корней Никитич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1874 ст.

Дочь: Козырева Татьяна Корнеевна

Отец ребёнка: Гультяев Корней Никитич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1887 ст.

Сын: Гультяев Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Гультяев Корней Никитич

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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