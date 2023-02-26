Захар Лаврентиев
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.09.1820
Жена: Ксения Евсигнеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно