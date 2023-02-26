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Захар Лаврентиев

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.09.1820

Жена: Ксения Евсигнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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