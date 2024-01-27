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Barber Alan
Barber Alan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Barber William
Около 1926 г.р.
Мать
(Daniloff) Elsie William
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Barber William
Мать:
Elsie William
Смерть
Неизвестно
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