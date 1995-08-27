Кирякова (Забродина) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякова (Забродина) Анна Гавриловна

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Место рождения

Безголосово, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.12.1920

Дата смерти

27.08.1995

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1920

Отец: Забродин Гавриил Павлович

Мать: не указана

Безголосово, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.08.1947

Муж: Киряков Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киряков Фёдор Михайлович

Вавилон, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
27.08.1995
Вавилон, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти - ИБС: атеросклеротический кардиосклероз
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