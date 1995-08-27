Кирякова (Забродина) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения29.12.1920
Дата смерти27.08.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1920
Отец: Забродин Гавриил Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1947
Рождение ребёнка
01.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киряков Фёдор Михайлович
Смерть
27.08.1995
Причина смерти - ИБС: атеросклеротический кардиосклероз