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Подлипский Григорий Васильевич

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

28.01.1881 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1881 ст.

Отец: Подлипский Василий Трофимович

Мать: Подлипская Параскева Яковлевна

Макошино, Чернігівська область
Крещение
29.01.1881 ст.
Макошино, Чернігівська область
Казак Тихон Саввич Подлипский и мещанка Наталия Родионовна Бабакова
Бракосочетание
20.01.1901 ст.

Жена: Подлипская Параскева Пантелеймоновна

Макошино, Чернігівська область
Казак Яков Яковлевич Пархоменко, собственник Александр Иванович Бабич, собственник Яков Иванович Дмитриенко, казённый крестьянин Карп Фокич Николаец
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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