Подлипский Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1881 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1881 ст.
Крещение
29.01.1881 ст.
Казак Тихон Саввич Подлипский и мещанка Наталия Родионовна Бабакова
Бракосочетание
20.01.1901 ст.
Казак Яков Яковлевич Пархоменко, собственник Александр Иванович Бабич, собственник Яков Иванович Дмитриенко, казённый крестьянин Карп Фокич Николаец
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край