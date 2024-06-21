Подлипская (Плева) Параскева Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения25.10.1880 ст.
Дата смерти24.06.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1880 ст.
Крещение
26.10.1880 ст.
Бракосочетание
20.01.1901 ст.
Казак Яков Яковлевич Пархоменко, собственник Александр Иванович Бабич, собственник Яков Иванович Дмитриенко, казённый крестьянин Карп Фокич Николаец
Восприемник
27.07.1902 ст.
Параскева Козьминична Гречаник
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.
Сын: Подлипский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
?.05.1908 ст.
Сын: Подлипский Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Подлипский Исаак Григорьевич
Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич
Восприемник
12.04.1909 ст.
Александра Ивановна Давиденко
Смерть
24.06.1909 ст.
Утонула
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Подлипская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Подлипский Антоний Григорьевич
Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Подлипский Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич