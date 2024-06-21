Подлипская (Плева) Параскева Пантелеймоновна 25.10.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Подлипская (Плева) Параскева Пантелеймоновна

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Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

25.10.1880 ст.

Дата смерти

24.06.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1880 ст.

Отец: Плева Пантелеймон Гордеевич

Мать: Плева (Корень) Христина Прокофьевна

Макошино, Чернігівська область
Крещение
26.10.1880 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
20.01.1901 ст.

Муж: Подлипский Григорий Васильевич

Макошино, Чернігівська область
Казак Яков Яковлевич Пархоменко, собственник Александр Иванович Бабич, собственник Яков Иванович Дмитриенко, казённый крестьянин Карп Фокич Николаец
Восприемник
27.07.1902 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Параскева Козьминична Гречаник
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.

Сын: Подлипский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.05.1908 ст.

Сын: Подлипский Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Подлипский Исаак Григорьевич

Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
12.04.1909 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Александра Ивановна Давиденко
Смерть
24.06.1909 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Утонула
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Подлипская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Подлипский Антоний Григорьевич

Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Подлипский Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Подлипский Григорий Васильевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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