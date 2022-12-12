Петряшова (Китаева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшова (Китаева) Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1914

Муж: Петряшев Алексей Григорьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2976. Лист 487
Место жительства
Неизвестно
Калеплиха, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 2976. Лист 487
Смерть
Неизвестно
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